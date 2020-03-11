محافظة ديالى توقف الانشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم بسبب كورونا

2020/03/11 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة ديالى، لطيف التميمي، الثلاثاء (11 آذار 2020)، ا...





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