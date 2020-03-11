الداخلية العراقية تكشف عن آلية فض التجمعات تنفيذاً لقرار خلية الازمة بما فيها الدينية

2020/03/11 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، اليوم الأربعاء (11 آذار 2020)، التزام الوزارة ...





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