2020/03/11 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب : مهلة ترشيح رئيس الوزراء المكلف تنتهي الاحد المقبـل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب : مهلة ترشيح رئيس الوزراء المكلف تنتهي الاحد المقبـل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب : مهلة ترشيح رئيس الوزراء المكلف تنتهي الاحد المقبـل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).