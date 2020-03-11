صحف عربية : حضور داخلي وخارجي لرئيس المخابرات العراقية يجعله الأنسب لرئاسة الحكومة

2020/03/11 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر الكاتب مصطفى فحص في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم ‏الأربعاء‏ ان لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، في الاحد 8 اذار 2020، برئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، كان العلامةَ الفارقة في زيارته، و يحمل دلالات كبيرة، خصوصاً أنه جاء بعد اتهام حزب الله لرئيس الجهاز مصطفى […]

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