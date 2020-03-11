الوقف السني في نينوى يعلق صلاة الجمعة في عموم المحافظة بسبب انتشار كورونا

2020/03/11 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الوقف السني في محافظة نينوى، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحافظة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت وثيقة صادرة عن محافظ نينوى نجم الجبوري، أنه بناءً على فتوى المجلس الافتائي للمحافظة الذي ناقش تداعيات فيروس كورونا، حصلت موافقتنا على عدم إقامة صلاة الجمعة في عموم المحافظة اعتباراً من يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، ولحين انجلاء الموقف بالنسبة للوباء واستلام التوجيهات والتوصيات من خلية الازمة.

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