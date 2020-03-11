تعقيد كبير باختيار رئيس الوزراء القادم والأعرجي يوجه انتقاداته

2020/03/11 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، تعقيد اختيار المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد أن هذه الأمور ستؤدي الى الإبقاء على الحكومة الحالية.

وقال الاعرجي في تغريدة عبر منصة تويتر، إن تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي وكنتيجة طبيعية الى الإبقاء على الحكومة الحالية.

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