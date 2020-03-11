الحبس ٣ سنوات لموظفة في التسجيل العقاري بتهمة التزوير

2020/03/11 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

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اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لموظفة في دائرة التسجيل العقاري عن جريمة تزويرها أوراقا رسمية لأحد العقارات.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمت على موظفة في دائرة التسجيل العقاري الكرخ الأولى بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق أحكام قانون العقوبات، جراء قيامها بتزوير أوراق رسمية خاصة بعقار موضوعة اضبارته تحت التحفظ كونها محجوزة باعتبار أن مالكه مصادرة أمواله وفق القانون رقم اثنين وسبعين لسنة الفين وسبعة عشر.

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