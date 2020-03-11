2020/03/11 | 16:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تؤكد اغلاق الحدود مع إيران والكويت وتنفي دخول مصابين عبر الشلامجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تؤكد اغلاق الحدود مع إيران والكويت وتنفي دخول مصابين عبر الشلامجة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تؤكد اغلاق الحدود مع إيران والكويت وتنفي دخول مصابين عبر الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).