2020/03/11 | 16:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مولات البصرة تطبق قرار اغلاق المطاعم والمقاهي ومواطنين يرحبون بذالك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولات البصرة تطبق قرار اغلاق المطاعم والمقاهي ومواطنين يرحبون بذالك) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مولات البصرة تطبق قرار اغلاق المطاعم والمقاهي ومواطنين يرحبون بذالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).