2020/03/11 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، اليوم الاربعاء، أن لا إصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم.

وقال الوزير إن الوزارة اتخذت منذ بداية الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" في الصين، الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة على المنافذ الحدودية والمطارات، للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد مع تجهيز مركز حجر صحي في منطقة الدوير بريف دمشق.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهزت مخبرا بكل المستلزمات لاختبار الحالات المشتبهة في إصابتها بالفيروس، مشيرا إلى وجود 1126 مركزا صحيا موزعا في سوريا، مجهزا لرصد الأمراض السارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تؤكد خلوها من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تؤكد خلوها من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).