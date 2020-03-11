شاهد ..ناشطون يوثقون دخول ايرانيين كربلاء رغم اعلان السلطات اغلاق الحدود

2020/03/11 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاء

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