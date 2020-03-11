شاهد بالفيديو: النيران تلتهم أحد أشهر مطاعم بغداد.. بالتزامن مع قرار “الإغلاق”

2020/03/11 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض مطعم سكوزي الواقع في منطقة المنصور غرب بغداد، لحريق هائل التهم الطابق الثاني الذي يحتوي على صالة الالعاب في المطعم.ورصدت عدسة “يس عراق”، احتراق المطعم سكوزي في المنصور، وذلك بالتزامن مع قرار الاغلاق الذي اوصت به خلية ازمة مواجهة “كورونا” وشملت عددًا كبيرًا من المطاعم.وقال مراسل “يس عراق”، أن […]

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