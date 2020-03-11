أول حملة تعقيم وتنظيف لمدينة كاملة في إقليم كوردستان

2020/03/11 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الإدارة المحلية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، إنها قامت بتطهير وتنظيف المدينة بشكل كامل للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل إعادة فتح الأسواق وعودة الحياة الطبيعية.

وأوضح قائمقام قضاء جمجمال رمك رمضان لشفق نیوز، "بدأنا الیوم حملة تعقیم وتطهیر أسواق ومحلات القضاء بمساعدة الفرق الطبیة والشرطة والاسایش والجهات الامنیة المختصة".

وأضاف رمضان بالقول، "نحن أول مكان أو قضاء في الإقلیم قمنا بغسل وتنظیف المدینة وبعدها قمنا بتعقیمها بمادة الفیرکون".

وبين أن "الحملة بدأت الساعة السابعة صباحاً، وستستمر لغاية الساعة 6 مساءً، وبعد 24 ساعة ستفتح الأسواق والمحلات وتعود الحیاە لطبیعتها".

ودعا رمضان سكان القضاء إلى الالتزام بإجراءات الجهات الصحية من "أجل الحفاظ علی سلامتهم".

ويبلغ عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 16، توفي إحداها في السليمانية، فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق إلى 71 حالة مؤكدة على الأقل، توفي منها 7 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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