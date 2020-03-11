الاعلام والاتصالات توصي بمضاعفة سعات الانترنت للمواطنين لاداء اعمالهم من المنزل

2020/03/11 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أوصت هيئة الاعلام والاتصالات بمضاعفة سعات الانترنت للمشتركين دعماً لعمل لجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020 ليتسنى للمواطنين اداء اعمالهم عبر وسائل وتطبيقات الانترنت من المنزل.وجاء في الكتاب الصادر من هيئة الإعلام والإتصالات وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء والموجهة الى رئيس وأعضاء لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 حول دعم عمل لجنة الامر […]

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