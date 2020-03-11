تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب فيروس كورونا

2020/03/11 | 16:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تقرر تأجيل نهائي كأس الرابطة للأندية الفرنسية لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، والذي كان مقررا في الرابع من أبريل، بسبب مخاوف فيروس كورونا.

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