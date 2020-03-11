خوفا من كورونا.. وفاة 12 إيرانياً تناولوا خموراً مغشوشة

2020/03/11 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي 12 شخصا حتفهم و تسمم 40 آخرون في محافظة مازندران بشمال إيران يوم الأربعاء جراء تناولهم خموراً مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا الجديد.

وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأهواز وفي إقليم كوردستان إيران 53 شخصا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ويتداول الكثيرون في إيران وخارجها معلومات تفيد بأن استهلاك المشروبات الكحولية يساهم في الوقاية من فيروس كورونا الذي تفشى في أكثر من 100 بلد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف في عموم البلاد.

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