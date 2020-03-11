2020/03/11 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصنيف الاتحادات الرياضية إلى 3 فئات تهميداً لصرف المنح المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف الاتحادات الرياضية إلى 3 فئات تهميداً لصرف المنح المالية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيف الاتحادات الرياضية إلى 3 فئات تهميداً لصرف المنح المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).