يشرف عليها رئيس المحكمة الاتحادية.. الكشف عن مواقع تنشر صوراً مزيفة لرئيس القضاء

2020/03/11 | 16:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



كشف مصدر خاص، اليوم الاربعاء، عن وجود مواقع الكترونية تنشر صوراً مزيفة لرئيس مجلس القضاء بقصد الإساءة له أما...

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