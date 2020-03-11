وفاة 12 إيرانياً تناولوا خموراً مغشوشة خوفا من كورونا

2020/03/11 | 16:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لقي 12 شخصا حتفهم و تسمم 40 آخرون في محافظة مازندران بشمال إيران يوم الأربعاء جراء تناولهم خموراً مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا الجديد.وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأهواز وفي إقليم كوردستان إيران 53 شخصا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.ويتداول […]

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