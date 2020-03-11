صدمة: اختفاء جنين في بطن أمه بعد أسابيع من الحمل.. هل ابتلعه توأمه؟

2020/03/11 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تفاجئت سيدة في بريطانيا بإختفاء جنينها بعد مرور أسابيع على حملها، فيما وصف الأطباء تلك الحالة بأنها “متلازمة التوأم المتلاشي”.وعلمت كيسليفونيا جيفينز، البالغة من العمر 28 عاماً، في الأسبوع 13 من الحمل، أن طفلتها بدأت في الاختفاء حينما أخبرها الأطباء بعدم تمكنهم من العثور على نبضات قلبها، في حين كان الجنين […]

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