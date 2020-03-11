2020/03/11 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي يترأس اجتماعاً لبحث تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط ويوجه باتخاذ سلسلة من الاجراءات

يتبع .................

بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الأربعاء، على انباء حجره في الأردن بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحد المدونين، تغريدة عبر منصة تويتر قال فيها إن "عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، حُجِر في إحدى

بغداد اليوم-بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، اليوم الأربعاء (11 آذار 2020)، التزام الوزارة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية للوقاية من كورونا وخاصة المتعلقة بمنع التجماعت الدينية لحين زوال الخطر.

وقال المحنا في حديث

بغداد اليوم-متابعة

تحدث النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، الثلاثاء (11 آذار 2020)، عن اختلاف بين الكتل الشيعية، على المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، فيما كشف عن مطالبات بأن يكون المكلف الجديد من القضاة او رؤساء الجا

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