2020/03/11 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أندلع حريق، مساء اليوم الاربعاء، وسط أحد مطاعم منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في مطعم سكوزي بمنطقة المنصور في شارع 14 رمضان".

وأظهرت صور للحادث تصاعد السنة الدخان واللهب من المطعم، فيما تعمل فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده.

بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائبة غيداء كمبش، الأربعاء (11 آذار 2020)، ان تطهير الدوائر الحكومية يجب أن يأخذ مسار الأسبقية وليس الانتقائية.

وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تطهير وتعفير الدوائر له أول

بغداد اليوم- ديالى

اعلن عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة ديالى، لطيف التميمي، الثلاثاء (11 آذار 2020)، ايقاف جميع الانشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم في المحافظة، بسبب فايروس كورونا.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد ال

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء للاقتصاد، الثلاثاء (11 آذار 2020)، جلسة طارئة لمناقشة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وذكر وزير المالية فؤاد حسين في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا :"ترأست اليوم جلسة طارئة للمجلس الوزاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور: حريق باحد مطاعم منطقة المنصور غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور: حريق باحد مطاعم منطقة المنصور غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).