نائب عن سائرون يرد على انباء حجره في الأردن بسبب كورونا

2020/03/11 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الأربعاء، على انباء حجره في الأردن بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحد المدونين، تغريدة عبر منصة تويتر قال فيها إن "عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، حُجِر في إحدى مستشفيات الأردن بعد الشكوك بإصابته بفايروس كورونا".

فيما علق النائب غايب العميري، بتغريدة ( امس ) قال فيها: "أنا متواجد حالياً في بغداد واليوم كنت متواجداً في مجلس النواب العراقي، والدليل هو المقابلة التلفزيونية اليوم من داخل الدائرة الاعلامية لمجلس النواب لقناة دجلة عن ڤايروس كورونا".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في عموم العراق الى أكثر من 60 مصاباً، أغلبهم كان قادما إيران، توزعوا بين بغداد أربيل، السليمانية، بابل، ميسان، واسط، النجف، كربلاء، ديالى، المثنى، كركوك، الانبار، البصرة، ذي قار، بالوقت عينه ارتفع عدد الوفيات الى 9، في عموم البلاد، بحسب البيانات الرسمية، لوزارة الصحة.

وأصدرت الدائرة الإعلامية، في مجلس النواب، الاثنين 9 اذار 2020، توضيحا بشأن ما تم تداوله في وسائل الاعلام بخصوص تعرض عدد من النواب الى الإصابة بفيروس ’’كورونا’’.

وجاء في بيان الدائرة الإعلامية، "تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين 9 اذار 2020 خبراً مفاده اصابة 10 من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان "بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة ، داعين وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".

قبل ذلك، نفى نواب في مجلس النواب، تسجيل إصابات بفايروس كورونا، في صفوف أعضاء البرلمان، ومن بينهم هادي العامري أمين عام منظمة بدر، وذلك بعد تداول أنباء في هذا الشأن صباح اليوم.

وقال النائب كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخبار حول إصابة نواب عراقيين بفايروس كورونا هي كاذبة"، مشيراً الى أن "المركز الإعلامي في البرلمان يتعين عليه التصدي لهذه الشائعات العارية عن الصحة وتكذيبها ومنع انتشارها".

بدوره، أكد مقرر مجلس النواب مختار الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، "أن الانباء التي تحدثت عن إصابة عشر نواب بداخل مجلس النواب بفايروس كورونا لا صحة لها".

من جهتها، قالت النائب عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع نواب وقيادات تحالف الفتح لم يسافروا منذ أشهر الى خارج العراق، لانشغالنا في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضافت، أن "الانباء التي تناولتها ايضا بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصابة زعيم التحالف هادي العامري عار عن الصحة"، مؤكدة ان "العامري موجود في مقر اقامته ببغداد، ولم يسافر الى خارج العراق اطلاقا".

عبد المهدي يترأس اجتماعاً لبحث تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط ويوجه باتخاذ سلسلة من الاجراءات

يتبع .................

بغداد اليوم-بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، اليوم الأربعاء (11 آذار 2020)، التزام الوزارة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية للوقاية من كورونا وخاصة المتعلقة بمنع التجماعت الدينية لحين زوال الخطر.

وقال المحنا في حديث

بغداد اليوم-متابعة

تحدث النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، الثلاثاء (11 آذار 2020)، عن اختلاف بين الكتل الشيعية، على المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، فيما كشف عن مطالبات بأن يكون المكلف الجديد من القضاة او رؤساء الجا

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