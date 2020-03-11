2020/03/11 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- " الوقاية_خير_من_الندم " حملة الكترونية للتوعيـة بمخاطر كورونـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 16:44.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" الوقاية_خير_من_الندم " حملة الكترونية للتوعيـة بمخاطر كورونـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" الوقاية_خير_من_الندم " حملة الكترونية للتوعيـة بمخاطر كورونـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" الوقاية_خير_من_الندم " حملة الكترونية للتوعيـة بمخاطر كورونـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).