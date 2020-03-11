عادل عبدالله - أدورنو و صناعة الثقافة - بحثٌ في الأساليب الرأسمالية للتسلّط على البشر

2020/03/11 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله أدورنو و صناعة الثقافةبحثٌ في الأساليب الرأسمالية للتسلّط على البشرعادل عبد الله "إن العقلانية التقنية حالياً، هي عقلانية السيطرة ذاتها، فالميدان الذي تتمتع فيه هذهِ التقنية بسلطة كبيرة على المجتمع، هو ميدان أولئك الذين يسيطرون عليها اقتصادياً " ـ أدورنو ـ "إن الصناعة الثقافية هي علامة واضحة على إفلاس الثقافة، أي سقوطها في السلعنة، ذلك أن تحويل الفعل الثقافي إلى قيمة تبادلية يق......

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