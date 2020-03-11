العراق يدخل دوامة خلاف موسكو -الرياض النفطي و مخاوف من انهيار الاقتصاد

2020/03/11 | 16:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم سيل الاتصالات والمشاورات بين العراق وعدد من الدول المصدرة للنفط “أوبك” بشأن إيجاد حلول للانخفاض الكبير في أسعار الخام بالأسواق العالمية، إلا أن موقفه يبدو ضعيفاً ولا يرقى إلى التأثير على الدولتين المتصدرتين للمشهد في الأزمة الأخيرة، المتمثلة بالسعودية … Readmore

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