كورونا يهدد لاعبي القوى ورفع الأثقال.. كيف تتجنب الاصابة بالعدوى خلال التمرين في القاعات الرياضية؟

2020/03/11 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير صحفي الضوء، على احتمالية الاصابة بعدوى فيروس كورونا، في الأوساط الرياضية في صالات العاب القوى ورفع الاثقال، خصوصًا مع استخدام الالات الرياضية ولمسها من قبل الكثير من الرياضيين في وقت واحد.وذكر التقرير الذي رصدته “يس عراق”، أنه “اذا كنت من الأشخاص الذين يتدربون بانتظام في صالة الألعاب الرياضية، فبكل […]

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