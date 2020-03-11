تعرف على قرارات لجنة الانضباط بعد مباراة الشرطة ونفط الوسط في دوري الصالات

2020/03/11 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قراراتها بشأن احداث مباراة الشرطة ونفط الوسط ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لدوري الصالات.

واتخذت لجنة الانضباط، بعد الاطلاع على التقارير الواصلة من مشرف وحكم المباراة.

وقررت اللجنة حرمان مدرب فريق الشرطة (اثير جمال) مباراتين من مرافقة فريقه حسب المادة (52) الفقرة (3) لسوء تصرفه، بالاضافة الى تغريم نادي الشرطة مبلغ خمسمائة الف دينار حسب المادة (52) الفقرة (7).

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