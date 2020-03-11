العراق وفرنسا يطالبان بتفعيل فرص السلام في معالجة الازمات الدولية

2020/03/11 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، على ضرورة تعزيز فرص السلام من خلال اعتماد الحوار الجاد في معالجة الأزمات بالمنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، وبحثا علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وأكد صالح، بحسب البيان، على "وجوب احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره وسيادته".واشار المكتب الى انه "تمت مناقشة التطورات والمستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة تعزيز فرص السلام من خلال اعتماد الحوار الجاد في معالجة الأزمات بالمنطقة".

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