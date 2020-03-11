تخصيص مقبرة في صحراء النجف للمتوفين بسبب كورونا

2020/03/11 | 17:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية محافظة النجف الاشرف اليوم الاربعاء، تخصيص مقبرة خاصة في صحراء النجف للمتوفين بسبب فايروس كورونا المستجد في المحافظة.

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