بالفيديو..تحرش بفتاة ثم اعتدى عليها في شوارع طهران “بسبب حجابها” وسط تفرج المارة

2020/03/11 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الايرانية، اليوم الاربعاء، اعتداء رجل قيل انه من الانصار المتشددين النظام للايراني على فتاة في احدى شوارع العاصمة طهران.ويُظهر الفيديو كيف استوقف المتشدد الفتاة اثناء سيرها في احدى الشوارع قبل ان يعتدي عليها بالضرب والشتم، وسط فرجة المارة.

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