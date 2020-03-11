صرف اجور المشرفين التربويين على المؤسسات الاهلية

2020/03/11 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق اعضاء صندوق التربية المركزي، على صرف أجور الزيارات الاشرافية للمشرفين التربويين لرياض الاطفال ومعاهد التقوية الاهلية.

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