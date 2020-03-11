التربية توافق على صرف أجور فئة محددة

2020/03/11 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة التربية بأن أعضاء صندوق التربية المركزي وافقوا خلال اجتماع يوم الأربعاء برئاسة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على صرف أجور الزيارات الاشرافية للمشرفين التربويين لرياض الاطفال ومعاهد التقوية الاهلية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "اعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية صادقوا على صرف المستحقات المالية للزيارات الاشرافية التي يقوم بها المشرفون التربويون لرياض الاطفال ومعاهد التقوية، بهدف الارتقاء بعمل المؤسسة التعليمية والنهوض بها الى اعلى المستويات" .

وأضافت أن "الاجتماع ناقش كذلك ملف تقديم المعونات والمساعدات لبعض الحالات المرضية والانسانية لكوادر الوزارة، حيث حصلت موافقة وزيرة التربية على تقديم الدعم والعون لـ64 حالة إنسانية متنوعة للكوادر التربوية في مختلف المحافظات، بضمنها 34 عملية جراحية، و7 حالات وفاة و 7 حالات سرطانية ، بالإضافة الى اعطاء مبالغ مالية لـ3 حالات حريق وسرقة وكذلك صرف المستحقات المالية لـ13 حالة استثنائية" .

وتابعت الوزارة أنها "تطلع الى شمول جميع كوادر ومنتسبي التربية المستحقين بإيرادات الصندوق وتوفير الرعاية للمنتسبين بشكل يتلائم مع مكانتهم والتضحيات التي قدموها".

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