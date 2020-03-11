صحة الرصافة تكشف عدد المطاعم والكافيهات والمولات التي اغلقتها ضمن اجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/11 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، عدد المطاعم والكافيهات والمولات ا...





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