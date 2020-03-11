استجابة لما نشرته (بغداد اليوم).. محافظ كربلاء يأمر باعتبار علاء مشذوب شهيداً ومنح عائلته كافة الحقوق والامتيازات

2020/03/11 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استجابة لما نشرته وكالة (بغداد اليوم)، اصدر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، قراراً باعتبار الكاتب علاء مشذوب الذي اغتيل على ايدي مسلحين مجهولين في 2 شباط عام 2019، شهيداً، فيما وجه بمنح عائلته كافة الحقوق والامتيازات.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة حملت توقيع محافظ كربلاء بتاريخ اليوم الأربعاء (11 اذار 2020)، تضمنت قرارا بشمول عائلة مشذوب بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة الى عوائل الشهداء.

من جانبه، قال مصطفى مشذوب، نجل الكاتب الكربلائي، "اليوم حسمت رسميا قضية اعتبار والدي شهيدا، حيث اصدر محافظ كربلاء نصيف جاسم اليوم كتابا اعتبر فيه والدي شهيدا، مقدماً شكره لـ(وكالة بغداد اليوم الإخبارية)، على وقوفها بجانب عائلته.



بعد نشرها مناشدة له في وقت سابق.

وأضاف ان "الرأي العام تحرك بعد مناشدتنا التي نشرتها (بغداد اليوم)، يوم امس، حيث ابلغت اليوم من مصادر خاصة بان المسؤولين في المحافظة اطلعوا على الخبر المنشور، الامر الذي دفعهم لإصدار الامر الإداري اليوم لاعتبار والدي شهيداً".

ويوم امس، كشف مصطفى، نجل الكاتب علاء مشذوب، الذي قضى بثلاثة عشر رصاصة استقرت في جسده أمام داره وسط محافظة كربلاء، العام الماضي، أن الحكومة لم تعتبر الأخير شهيدا ( حتى ساعة اعداد الخبر )

وقال مصطفى، في حديث لـ(بغداد اليوم): "اُبلغت من خلال اتصال هاتفي من الموظف القانوني في لجنة تعويضات العمليات الإرهابية بمحافظة كربلاء بضرورة ارسال مقال لوالدي يتحدث فيه عن المليشيات او الارهاب، وحينها اخبرت المتصل بعدم توفر ذلك لدي فقال هذا يعني أن والدك لا يُحتسب شهيدا، وانما قتل بدافع جنائي".

وأردف: "قلت للمتصل هل لديكم اثبات ان والدي قتل بفعل جنائي؟ فقال لا، القاتل مجهول!".

وتساءل مصطفى "هل من المعقول أن لا يتم احتساب والدي، علاء مشذوب شهيدا، في وقت اقيم له تأبين في القاهرة ودمشق وسمي شهيد الكلمة بينما في بلده لا يعتبر شهيداً".

وأردف: "كيف لي أن أجلب اثبات أن والدي قتلته المليشيات والارهاب، أكثر من كل الدلائل التي يعرفها الرأي العام".

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا الروائي علاء مشذوب في شارع ميثم التمار بمحافظة كربلاء، مساء يوم 2 شباط 2019، ما أثار موجة غاضبة في العراق، وجه على إثرها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الأجهزة الأمنية بمتابعة الجريمة والقبض على الجناة.

وطالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، الاحد (4 آب 2019) قيادة شرطة كربلاء بتوضيح أسباب تباطؤ سير التحقيق بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب في المحافظة قبل أشهر، فيما أشار إلى أن تأخر إعلان نتائج التحقيق "يثير المخاوف ويزيد الشكوك حول نزاهة عمل المؤسسة الأمنية".

وقبيل الذكرى الأولى لاغتياله، قال مصطفى، نجل علاء مشذوب، في حديث لـ (بغداد اليوم): "رغم مرور سنة على ذكرى استشهاد والدي في كربلاء، لم تتوصل الجهات الامنية للجناة الفعليين"، مبينا أنه "كل فترة نُبلغ بأن القوات الأمنية وصلت لخيوط الجريمة وأن عدداً من الأشخاص المتهمين بالقضية ألقي عليهم القبض لكن بالنهاية لم نصل لنتيجة".

وأشار إلى أن "الجهات الحقيقية المسؤولة عن عملية اغتيال والدي معروفة للجميع"، مستدركاً "لكن يبدو أن القوات الأمنية لا تعرفها أو لا تود الإفصاح عنها".

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