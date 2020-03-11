2020/03/11 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف صلاة الجمعة في عموم مساجد محافظة نينوى كاجراء احترازي لمنع نقل فايروس كورونا بين صفوف المصلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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