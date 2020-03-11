اول لاعب ألماني يصاب بكورونا

2020/03/11 | 17:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الملاعب الألمانية أول حالة إصابة للاعب بفيروس كورونا، وذلك في دوري الدرجة الثانية. فقد أصدر نادي هانوفر بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني، يعلن خلاله إصابة لاعبه تيمو هوبيرز […]

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