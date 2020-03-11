الدفاع المدني يصارع حريقا إندلع وسط كربلاء

2020/03/11 | 17:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت فرق الدفاع المدني بإخماد حريق نشب في مقاهي متجاورة بمنطقة السعدية وسط كربلاء المقدسة.

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