محمد زكريا توفيق - تشارلي شابلن، فيلم العصر الحديث

2020/03/11 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق يحكي تشارلي شابلن في فيلمه الشهير "العصر الحديث"، قصة متشرد يكافح من أجل البقاء في عالم الآلة، أو عالم مجنون مجنون مجنون.يبدأ تشارلي في العمل في مصنع على خط التجميع، لكن التكنولوجيا الجديدة والبيئة القمعية للمجتمع الصناعي تطغى عليه.فهو غير قادر على الاستمرار في وظيفة ثابته.كل الوظائف التي تقلدها، تقوده إلى السجن لسبب أو لآخر.معظمها أخطاء خارجة عن إرادته.يصبح صديقا لفتاة يتيمة في أحد ال......

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