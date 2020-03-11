سهيل قبلان - مجرد بقاء الفلسطيني حيا فهو جريمة في نظر الاحتلال

2020/03/11 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان دعي حكام إسرائيل انهم يريدون السلام والسؤال الذي ينتصب هنا هو: أي سلام ومع من؟ وبناء على الواقع يريدون سلام الفارس والفرس, قبيح الوجه والمضمون والاهداف والذي يريد ان يظل الشعب الفلسطيني قطيعا يسير بناء على توجيهات الراعي, وفي اعتقادي قبل ان يحققوا السلام مع الشعب الفلسطيني ليحققوه أولا وقبل كل شيء مع نفوسهم هم, لان تحقيق السلام مع نفوسهم معناه التخلي عن أوهام واحلام ارض إسرائيل الكبرى وعن الاحتلال......

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