العراق.. اجتماع خاص لرئاسة الوزراء لبحث اسعار النفط والكورونا

2020/03/11 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي اجتماعا خاصا لدراسة آخر المستجدات في الساحة العراقية....

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