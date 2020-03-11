المحكمة الاتحادية “تعتذر” من رئيس مجلس القضاء الأعلى عن “الإساءة”: تصرفات شخصية!

2020/03/11 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، “اعتذارها” إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب “تصرفات شخصية غير مسؤولة” من بعض موظفي المحكمة.وقالت المحكمة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “تود أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة […]

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