لجنة المالية والنيابية تشير إلى أن موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب وإجراء الانتخابات المبكرة

2020/03/11 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء، ان موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب واجراء الانتخابات.وقال عضو اللجنة النائب محمد الدراجي إن " العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد"، لافتا الى ان "موازنة الطوارئ مقتصرة على دفع رواتب الموظفين وهي الاهم وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات" .واضاف انه " حتى لو تم اعلان الموازنة على الــ1 الى 12 فان البلاد ستواجه صعوبات في ذلك بسبب الظروف الراهنة" .

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