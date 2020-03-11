أربيل تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/11 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" في العاصمة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن أربيل سجلت إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد لطالب عمرە 32 عاماً، کان فې الحجر الصحې بعدما عاد من إیران مؤخراً.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في إقليم كوردستان إلى 17، توفي إحداها في السليمانية.

فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق إلى 72 حالة مؤكدة على الأقل، توفي منها 8 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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