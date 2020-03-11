2020/03/11 | 17:38 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قررت إدارة العتبة الحسينية بمحافظة كربلاء، الأربعاء، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للأسبوع الثاني على التوالي.. العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( للأسبوع الثاني على التوالي.. العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).