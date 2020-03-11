شاهد بالصور: نصير شمة يقود مبادرة إنتاجية في الإمارات لصناعة الآلات الموسيقية

2020/03/11 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يقود الفنان العراقي نصير شمة مبادرة انتاجية في الإمارات، لتصنيع الالات الموسيقية.وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “تجربة ملهمة يقودها الفنان الكبير نصير شمة بمبادرة (صنع في الإمارات) ببيت العود الذي صار معلما للتعلم الأكاديمي الموسيقي”.وأضاف: “اطلعنا مع سفيرة الإمارات لدى […]

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