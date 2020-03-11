وكالة ايرانية: إصابة إسحق جهانغيري النائب الأول لروحاني بفايروس كورونا

2020/03/11 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

يتبع...

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (11 آذار 2020)، باعادة فتح طريق ستراتيجي بعد قطعه من قبل متظاهرين غاضبين احتجاجا على تعيين ضابط بمنصب امني رفيع بخانقين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق خانقين- بعقوبة المار

بغداد اليوم _ بغداد

وجه ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الاربعاء، باقامة صلاة الجمعة خارج المساجد، فيما طالب المصلين بارتداء الكمامات وترك مسافة فيما بينهم، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع الاصابة بفيروس كورونا.

وذكر الوقف السني، في بيان

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء (11 آذار 2020)، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم")، إنا "سجلت اصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 32 عام

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