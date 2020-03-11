الوقف السني يوجه باقامة صلاة الجمعة خارج المساجد ويطالب المصلين بارتداء الكمامات وترك مسافة فيما بينهم

2020/03/11 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الاربعاء، باقامة صلاة الجمعة خارج المساجد، فيما طالب المصل...





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