كورونا يواصل حصاد المسؤولين الايرانيين..إصابة نائب روحاني وحجره صحياً

2020/03/11 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت مواقع إيرانية ، اليوم الاربعاء، اصابة نائب الرئيس الايراني إسحاق جهانغيري بفيروس كورونا، مشيرة الى وضعه في الحجز الصحي المنزلي من قبل فريق طبي.وكان أحد قيادات الحرس الثوري رمضان بورقاسم قد اصيب بالفيروس إلا أن مواقع إيرانية نفت وفاته بكورونا وذكرت أنه توفي وفاة طبيعية.وفي وقت سابق، أفاد موقع […]

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