2020/03/11 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحراك الشعبي والإصلاحات الجذرية (2) – طالب قاسم الشمري تكمن المشكلة اليوم في من يصنع الحكومة الجديدة ويشكلها، والاشكال الاكبر في ان من ينفذ هذه الاصلاحات هي ذاتها الكتل السياسية واحزابها وقياداتها وشخصياتها التي خرج الناس بسببها الى الشارع منتفضين ومتظاهرين بسبب سوء ادائها !! وحكومة محمد توفيق علاوي الذي كلف بتشكيل الحكومة التي لم […]

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